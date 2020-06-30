Первые грузы по Мурманскому транспортному узлу должны пойти в 2021 году

МУРМАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Первые грузы по строящейся железной дороге в рамках проекта "Мурманский транспортный узел" в регион должны пойти в 2021 году. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время отчета о результатах деятельности правительства области в 2019 году в Мурманской областной думе.

"Один из глобальнейших проектов - это развитие Мурманского транспортного узла. <…> Первый этап - 28 млн тонн, вы видите эту гигантскую стройку сегодня, все идет четко в графике без всякого срыва, и первые грузы должны пойти уже в следующем году", - сказал Чибис.

Он уточнил, что в ближайшие несколько лет потребуется увеличение грузооборота для МТУ до 44 млн тонн, а в долгосрочной перспективе - до 100 млн тонн. "Мы последние несколько месяцев, параллельно борясь с пандемией, отрабатывали с правительством РФ увеличение мощности этого логистического хаба до 100 млн тонн грузооборота в год. Это совершенно другой уровень проекта. <…> Мы сделаем все, чтобы это было реализовано в нормативных документах, в инвестпрограмме, и мы уже стали проектировать в ближайшее время увеличение этих мощностей, только объем инвестиций в новую железнодорожную инфраструктуру в Мурманской области, а соответственно и налоги в Мурманской области, они превысят 230 млрд рублей", - сказал губернатор.

По данным правительства региона, в соответствии с государственным контрактом предусмотрено 44,8 млрд рублей из средств федерального бюджета на весь период строительства железнодорожной ветки МТУ, в том числе 11,2 млрд рублей в 2019 году, фактически за счет средств федерального бюджета с начала реализации проекта профинансировано 22,8 млрд рублей. Запуск железнодорожной линии в тестовом режиме планировался в четвертом квартале 2020 года, в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола эти работы намерены ускорить.