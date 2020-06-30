Песков: наличие перекосов в ресурсах между властями и "Норникелем" в Норильске исключено

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кремль не считает, что компания "Норникель" может иметь в Норильске больше ресурсов, чем местные органы государственной власти.

"Нет, такие перекосы исключены", - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя ситуацию в Норильске, в частности, вокруг деятельности Талнахской обогатительной фабрики, Песков отметил, что в разных вопросах "ситуацию контролируют разные ведомства". В частности, говоря об информации о наезде бульдозера на автомобиль в районе фабрики, пресс-секретарь президента отметил, что "это касается правоохранительных органов".

"Если речь идет об экологических вопросах, этим занимаются наши экологические ведомства, которые занимаются охраной окружающей среды", - заметил Песков.

28 июня в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. В ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена. В Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что следователи начали проверку данной информации.

В свою очередь, по данным пресс-службы компании "Норникель", для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. В компании отметили, что таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица отстранены от исполнения обязанностей. Угрозы утечки отходов производства нет.