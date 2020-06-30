СО РАН: станции "Остров Самойловский" в дельте Лены нужны средства на поддержание работы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Арктической станции "Остров Самойловский" Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН нужны средства на поддержание работы. Об этом сообщил во вторник председатель СО РАН Валентин Пармон.

"У нас огромная проблема с "Островом Самойловским" [в Якутии]. Эта единственная в России арктическая станция современного уровня, расположенная за Северным полярным кругом, существовала за хозрасчетные средства, в основном за деньги приезжающих иностранных специалистов. Сейчас в связи с пандемией они не приезжают. Но станция должна существовать, а для поддержания ее работы нужны деньги, пусть и не очень большие. Если она будет заморожена, разморозить ее будет уже нельзя", - сказал Пармон, выступая на общем собрании РАН.

Со своей стороны президент Академии наук Александр Сергеев предложил ему обсудить этот и другие вопросы с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Данную встречу, отметил Сергеев, стоило бы организовать в очном формате, как только появится такая возможность. "Да, мы обязательно приедем", - ответил Пармон.

Станция "Остров Самойловский" в дельте реки Лены была построена в 2010 году, с 2012 года ее оператором является Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Вместе с российскими и зарубежными партнерами институт развивает совместную программу изучения Арктики. Цель этой программы - проведение междисциплинарных исследований в области мерзлотоведения, палеогеографии, климатологии, гидробиологии, геоморфологии, почвоведения, микробиологии, геофизики, зоологии, биологии и геоботаники. Станция обладает современной базой научной аппаратуры и инструментов, востребованных в различных сферах исследований. Доступ к окрестностям станции в радиусе до 200 км в течение всего года обеспечивают несколько маломерных судов, вездеходы и снегоходы.