Минпромторг в 2021 году оценит необходимость субсидирования покупки инновационных вагонов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ может в 2021 году рассмотреть необходимость выйти с инициативой субсидирования покупки инновационных вагонов. Об этом сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Она (идея субсидирования закупок инновационных вагонов - прим. ТАСС) периодически то появляется, то исчезает. Мы в какой-то момент поддержали транспортные компании, - это 2017-2018 годы, а в 2019 и 2020 годах здесь не было необходимости, поэтому будем смотреть по ситуации. Если потребуется такое решение, будем выходить с инициативой в правительство. Не на этот год точно, речь идет о 2021 годе, поэтому решение до конца не принято", - сказал министр.

Мантуров добавил, что переход на инновационные вагоны Минпромторг оценивает положительно. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению объема заказов.

Инновационные вагоны имеют тележки с осевой нагрузкой 25 или 27 тонн вместо прежних 23,5 тонны. Основными производителями подвижного состава с улучшенными характеристиками являются "Уралвагонзавод" и "Объединенная вагонная компания".