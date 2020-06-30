Власти Дагестана планируют докапитализировать региональный Фонд развития промышленности

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Дагестана может быть докапитализирован для поддержки производственных предприятий республики, сообщил во вторник в своем официальном аккаунте в Instagram председатель правительства республики Артем Здунов.

"Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности республики для поддержки производственных предприятий. Вопрос был обсужден сегодня на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - написал Здунов.

По его словам, в ходе заседания штаба (в формате видеоконференции - прим. ТАСС) заместитель министра промышленности и энергетики региона Батыр Эмеев отметил, что Фонд развития промышленности предлагает предприятиям льготные условия софинансирования инвестиционных проектов.

"В качестве антикризисной меры <…> утверждена программа "Оборотный капитал". Уже рассмотрены и одобрены первые проекты, в их числе и организация серийного производства бахил и медицинских масок. Также в настоящее время Минпром принимает заявки на рассмотрение на сумму около 110 млн рублей от предприятий обувного, швейных и мебельных производств", - отметил Здунов, добавив, что общий объем денежных средств на поддержку заявленных проектов составляет около 200 млн рублей.

Кроме того, по его словам, министерство промышленности региона реализует госпрограмму, предусматривающую компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования.

"В этом году имеются предварительные заявки на более 60 млн рублей более чем от 10 предприятий, в то время как программой предусмотрено только 15 млн рублей. Министерство промышленности и энергетики Дагестана предложило рассмотреть возможность увеличения финансирования программы в 2020 году на 50 млн рублей. Поручил рассмотреть такую возможность. Особое внимание следует обратить на отбор проектов", - отметил Здунов.