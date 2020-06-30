В Росавиации рассказали о разработке проекта создания дальневосточной авиакомпании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проект создания дальневосточной авиакомпании разработан и будет направлен всем заинтересованным сторонам. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Росавиации.

"Предложения по финансово-организационной модели дальневосточной авиакомпании находятся на этапе формирования и проработки предложений. Проект дорожной карты создания такой авиакомпании действительно разработан и будет направлен всем заинтересованным субъектам ДФО, а также министерствам и ведомствам", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. В Ростехе отмечали, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансовому оздоровлению "Объединенной авиастроительной корпорации".

Как заявил в мае вице-премьер РФ Юрий Борисов, создаваемая на Дальнем Востоке авиакомпания до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов SSJ 100 и 16 МС-21. По его словам, одновременно в этой компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта для того, чтобы исключить нарекания, в том числе относительно того, что российские самолеты уступают западным.