Стоимость российской нефти Urals во II полугодии может достичь $45 за баррель

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals во II полугодии может достичь $45 за баррель, а к концу 2020 года - $48 за баррель, в основном за счет сокращения добычи нефти на фоне ограничений ОПЕК+. Такого прогноза придерживается консалтинговое подразделение ценового агентства Argus, сообщил ТАСС руководитель направления "Нефть и нефтепродукты" Сергей Агибалов.

"Мы ожидаем [цену Urals] порядка $45 за баррель во II полугодии и до $48 за баррель в конце года", - сказал он. Основная причина для такой динамики - сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+, отметил эксперт. "Кроме того, за счет умеренного спада переработки [в России] темп спада экспорта будет выше, чем снижение добычи", - добавил он.

В Argus также считают, что премия Urals к североморскому эталону сохранится в течение года, "но уже не такая высокая, как сейчас". "Премия прогнозируется в размере около $1 за баррель в III квартале и паритет в конце года", - заключил Агибалов.

На 25 июня стоимость Urals впервые с 1994 года торговалась с премией к Brent в $2,35 за баррель на северо-западе Европы.

Основной причиной повышения стоимости российского сырья стало сокращение поставок из-за снижения Россией добычи в рамках сделки ОПЕК+. По информации Argus, в июле отгрузки Urals могут упасть более чем на 40%. Морской экспорт Urals в июле может снизиться на 534 тыс. баррелей в сутки относительно июня - до 770 тыс. баррелей в сутки. Это минимальный объем за всю историю мониторинга с 2002 года. По данным "Транснефти", общий экспорт нефти из РФ через морские порты в июле может упасть на 22%.