Лицензирование энергосбытовых компаний перенесли на год

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лицензирование энергосбытовой деятельности, которое изначально планировалось начать с 1 июля этого года, перенесено на год. Это следует из постановления правительства РФ от 27 июня, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Механизм внедрения лицензирования обсуждается не первый год. Первоначально его планировалось вести с 1 января 2019 года, но Госдума в декабре 2018 года одобрила перенос срока установления запрета на осуществление энергосбытовой деятельности без соответствующей лицензии на 1 июля 2020 года.

В марте этого года газета "Коммерсантъ" сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин хочет отменить инициативу Минэнерго по лицензированию энергосбытовой деятельности. Издание отмечало, что с началом работы нового механизма с рынка могли уйти крупные должники перед оптовым рынком и сетевым комплексом, но лицензирование потеряло актуальность поскольку не вписывается в "регуляторную гильотину".