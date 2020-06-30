ФРС и Минфин США дали разные сроки восстановления экономики

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министр финансов Стивен Мнучин и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл во вторник дали разные оценки сроков восстановления американской экономики от последствий вызванного пандемией коронавируса кризиса. Они выступали на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Мнучин ожидает, что состояние экономики "значительно улучшится" во второй половине 2020 года после увеличения на 2,5 млн рабочих мест в мае. "Мы располагаем отличными возможностями для восстановления", - отметил руководитель финансового ведомства. Он добавил, что определенные отрасли могут нуждаться в дополнительной финансовой помощи.

В то время как министр утверждал, что худший из экономических спадов, вызванных пандемией, позади, Пауэлл предупредил законодателей о существенных проблемах, которые еще предстоит преодолеть стране после того, как она перенесла "такой уровень боли, который трудно передать словами". "Хотя такое оживление экономической деятельности приветствуется, оно также создает новые проблемы - в частности, необходимость держать вирус под контролем", - отметил глава финрегулятора. Он предупредил, что полное восстановление американской экономики маловероятно до тех пор, пока американцы не почувствуют себя комфортно, собираясь в группы в закрытых помещениях. "Продвижение вперед будет также зависеть от политических мер, принимаемых на всех уровнях правительства по оказанию чрезвычайной помощи и поддержке в деле восстановления [экономики] столько времени, сколько для это необходимо", - добавил Пауэлл, указав на необходимость еще одного пакета мер стимулирования.

При этом оба согласились с тем, что действия федерального правительства на данный момент были успешными. Мнучин отметил, что работает с контролируемым республиканцами Сенатом Конгресса над дополнительным законопроектом о предоставлении финансовой помощи.

О прежних пакетах помощи

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики. Как сообщалось впоследствии, его обсуждение может начаться в июле.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.