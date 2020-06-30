Врио главы Коми поручил найти инвестора для проблемного агрокомплекса "Инта Приполярная"

СЫКТЫВКАР, 30 июня. /ТАСС/. Испытывающий трудности агрокомплекс "Инта Приполярная" в приполярном моногороде Инте Республики Коми получит поддержку. Врио главы Коми Владимир Уйба поручил региональному правительству разработать меры для стабилизации работы предприятия и найти для него инвестора, сказал он во вторник.

"Я также посетил агрокомплекс "Инта Приполярная", предприятие испытывает трудности, нуждается в поддержке. Вопрос стабилизации работы агрокомплекса мы обсуждали на заседании исполкома "Коми войтыр". "Инта Приполярная" - очень важное для Инты и республики предприятие, которое занимается оленеводством, молочным животноводством, переработкой молока, мяса. Там трудятся 125 человек. Мы, конечно, поддержим это предприятие. По моему поручению региональным правительством уже прорабатываются варианты стабилизации работы агрокомплекса и решается вопрос с поиском надежного инвестора", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям из Инты, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Агрокомплекс "Инта Приполярная" - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Коми. Ранее агрокомплекс был известен как птицефабрика "Интинская", которая была основана еще в 1969 году. Из-за высокой себестоимости производства яйца и нерентабельности этого направления два года назад от него было решено отказаться. Предприятие сосредоточилось на производстве и переработке мяса и молока. Комплекс и ранее периодически получал помощь из регионального бюджета, региональному Минсельхозу приходилось искать средства на поставку кормов в Инту и на зарплату персоналу.

Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии "Интауголь", с июля 2018 года оно находится в процессе ликвидации.