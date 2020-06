Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду. Переговоры по его пересмотру велись в течение 2017-2018 годов и были инициированы американским президентом Дональдом Трампом, назвавшим старое соглашение "плохой сделкой", которая, в частности, привела к сокращению рабочих мест и падению заработной платы в США из-за притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию. Соглашение USMCA регулирует правила торговли на самом крупном международном рынке с ежегодными оборотами в размере $1,5 трлн между тремя североамериканскими странами.

Основные изменения

Главные нововведения USMCA касаются автомобильной, молочной и металлургической отрасли. Так, отныне не менее 70% всей стали, алюминия и стекла, которые используются при производстве автомобилей, должны быть произведены в Северной Америке. Общее число всех комплектующих таких автомашин должно быть минимум на 75% североамериканским (ограничительный порог при НАФТА составлял 62,5%). Значительно выросли квоты на производство автотранспорта в Канаде и Мексике - с 1,8 млн штук до 2,6 млн штук в год. Также средняя зарплата работников при сборке 40% легковых автомобилей и 45% грузовых машин не должна опускаться ниже 16 долларов в час.

Одними из самых тяжелых между США и Канадой были переговоры, касающиеся молочной отрасли. В итоге американцам удалось продавить получение беспошлинного 3,6% доступа на канадский молочный рынок, а также снятия действовавших ограничений на поставки в Канаду ультрафильтрованного молока, что вызвало недовольство канадских фермеров.

Также были изменены нормы пунктов договора, касающиеся защиты интеллектуальной собственности. В частности, период действия авторских прав увеличен с 50 до 70 лет после смерти автора. Кроме того, были упрощены некоторые бюрократические процедуры в разделах сертификации продукции и увеличена минимальная сумма онлайн-покупок, которая не будет облагаться налогом (для всех трех страны разные пороги).

Проблемное место

В ходе переговоров американцам удалось отстоять применение 232-й статьи закона США о расширении торговли от 1962 года, которая позволяет президенту устанавливать торговые барьеры против иностранных государств, если это оправдано "интересами национальной безопасности". В частности, ею уже пользовался Трамп в ходе переговорного процесса, когда с 1 июня 2018 года Вашингтоном были введены таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. В ответ на действия США, в частности, Канада, обложила пошлинами ряд американских товаров, но в итоге в мае 2019 года Канада и Мексика договорились с США об отмене тарифов.

На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины в размере 10% на импорт алюминия из Канады, если эта страна не ограничит экспорт данной продукции в Соединенные Штаты. В ответ на это 29 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что введение США пошлин на алюминий из Канады навредит американской экономике.

Он пояснил, что Соединенные Штаты нуждаются в канадском алюминии, так как не производят его в достаточном количестве, которое бы удовлетворяло потребности американской промышленности. При введении Вашингтоном тарифов, продолжил премьер-министр, у американцев вырастут затраты на производство, что негативно скажется на экономике США. Трюдо также пообещал, что Оттава продолжит "выступать за дальнейшую свободную и честную торговлю между двумя нашими странами".

Правда, согласно USMCA, США теперь обязаны предупреждать Канаду и Мексику за 60 дней о намерении использовать пресловутую 232-ю статью, во время которых Оттава и Мехико могут проводить консультации по этому вопросу с Вашингтоном. Кроме того, если в итоге будет принято окончательное решение по введению пошлин, то они, например, не будут касаться канадских автомобилей и экспорта автозапчастей.

Пересмотр соглашения

Канада, Мексика и Соединенные Штаты также предусмотрели порядок пересмотра трехстороннего торгового соглашения. Все согласованные решения договора будут действовать в течение 16 лет с момента его вступления в силу, после чего страны могут продлить, либо расторгнуть договор. Тем не менее, согласно документу, Вашингтон, Мехико и Оттава уже через шесть лет могут пересмотреть какие-то положения договора и продлить срок его действия.