Число случаев выявления незаконного игробизнеса в РФ за 11 лет сократилось почти в 10 раз

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число выявляемых фактов незаконного игорного бизнеса в России за 11 лет со дня его запрета вне специальных игорных зон сократилось в 8-10 раз. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По данным официальной статистики, за 2019 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 1 136 преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ - "Незаконная организация и проведение азартных игр" (в 2018 году - 1 249)", - сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что за первые пять лет после введения запрета с 1 июля 2009 года правоохранительные органы ежегодно 13-14 тысяч раз пресекали деятельность незаконных игорных заведений (в 2009-2015 годах пресечена деятельность 75 тыс. игорных заведений). Если в первые годы организаторам азартных игр грозила в основном административная ответственность со штрафами до 5 тыс. рублей для граждан, и до 50 тыс. для должностных лиц, то с 2016 года в УК РФ ввели отдельную статью (172.2) за незаконную организацию или проведение азартных игр со штрафом до 1 млн рублей либо до 1 года лишения свободы (за повторное преступление - до 6 лет). Административная ответственность осталась лишь для юридических лиц в виде штрафа до 1 млн рублей с конфискацией игорного оборудования.

Интернет и клубы для своих

По данным Генпрокуратуры, это изменило подпольный гемблинг. "Игровые заведения стали функционировать под видом лотерей, развлекательно-стимулирующих мероприятий, предоставления доступа через интернет на сайты, зарегистрированные вне территории РФ и оказывающие услуги по проведению азартных игр в виде клубов со строго ограниченным допуском", - пояснили в Генпрокуратуре. Из 1 136 выявленных в прошлом году преступлений 842 (74%) совершались с помощью компьютерных программ или выхода в интернет.

Факты нелегальных азартных игр в прошлом году выявлены практически во всех субъектах РФ, за исключением Ненецкого и Чукотского автономных округов, Чеченской Республики, Курганской области и Республики Алтай. Наибольшее количество - в Челябинской (107), Московской областях (94), Москве (80), Краснодарском крае (75) и Самарской области (65).

"Согласно данным управлений Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах, в 2019 году возбуждено 1 235 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (в 2018 году - 1 404), 1 463 лицам предъявлено обвинение (в 2018 году - 1 651). Сумма незаконно извлеченного дохода на момент выявления преступлений составила свыше 302 млн рублей (за 2018 год - 1 млрд 643 млн рублей)", - сообщили в Генпрокуратуре. При этом изъято 4 234 игровых автоматов (в 2018 году - 8 969), 23 рулетки (в 2018 году - 30), 294 игровых стола (в 2018 году - 205) и 11 453 системных блока (в 2018 году - 18 210). За первые 5 лет запрета игорного бизнеса (2009-2014 годы) в России изъяли почти миллион единиц игорного оборудования.

Так, в Крыму пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого в 2016-2019 годах на территории ряда регионов РФ проводили азартные игры с применением специального оборудования и выходом в интернет, получив доход свыше 50 млн рублей. Активные участники арестованы. По той же схеме действовало и преступное сообщество в Новгородской области.

Проверки юридических лиц

Официально зарегистрированные компании все реже решаются вести азартный бизнес. В 2019 году прокуроры провели 4 050 проверок по фактам деятельности игорных заведений (в 2018 году - 7,5 тыс.). В 177 случаях прокуроры привлекли недобросовестных юридических лиц и их руководителей к административной ответственности (в 2018 году - 746), в том числе наложены штрафы на 7,6 млн рублей (в 2018 году - на 22,5 млн рублей). Наибольшее число таких нарушений выявлено в Приволжском федеральном округе - 104, ни одного - в Северо-Кавказском округе.

За прошлый год прокурорами направлено в суды 823 уголовных дела о незаконном проведении азартных игр (в 2018 году - 974). Суды вынесли 437 обвинительных приговоров (в 2018 году - 511). В минувшем году прокуроры подали в суд 7 исков о взыскании дохода от незаконного гемблинга (в Дальневосточном, Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах). По результатам их рассмотрения в доход государства взыскано свыше 120 млн рублей (в 2017 году - 24 млн рублей). Так, удовлетворен иск прокуратуры Хостинского района Сочи о взыскании 59,9 млн рублей с участников организованной преступной группы, в отношении которых вступил в силу приговор за преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ.

Одновременно прокуроры нацелены на мониторинг интернета и предъявление в суд заявлений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, на которых организовано проведение азартных игр. Так, по обращению прокуратуры Камызякского района Астраханской области в 2019 году суд удовлетворил 11 исков о признании запрещенной к распространению выявленной в интернете информации об азартных играх и предоставлении услуг клиентам для участия в них в режиме реального времени с денежным выигрышем. По двум искам прокуратуры Алушты (Крым) Управлением Роскомнадзора по республике ограничен доступ к двум интернет-сайтам с рекламой азартных игр.