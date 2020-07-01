Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

"Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Белоруссии [Александр] Новак и [Виктор] Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был [глава "Газпрома"] Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. <…> Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа", - отметил дипломат.

По его словам, Белоруссия в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом". "Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году", - добавил Семашко.

Он пояснил, что три года назад Россия и Белоруссия договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы впоследствии перейти к единому рынку энергоресурсов. Посол также указал, что Минск надеется договориться с Москвой о ценах, сопоставимых с внутрироссийскими.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.

Газовый спор России и Белоруссии вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки. По данным председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в настоящее время она превышает $165,5 млн.