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СМИ: Иран возобновил поставки газа в Турцию, прерванные из-за взрыва в марте

Взрыв был организован террористическими группами

ТЕГЕРАН, 1 июля. /ТАСС/. Иранская сторона возобновила поставки газа в Турцию, прерванные в марте из-за теракта на газопроводе. Об этом сообщило в среду агентство Shana со ссылкой на национальную газовую компанию Ирана.

Отмечается, что поставки газа осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между Анкарой и Тегераном.

31 марта на газопроводе Тебриз - Анкара на территории Турции произошел взрыв. В результате экспорт иранского газа в соседнюю страну был приостановлен. По информации национальной газовой компании Ирана, взрыв был организован террористическими группами.

Газопровод Тебриз - Анкара имеет протяженность около 2,5 тыс. км и обеспечивает поставки газа из Ирана в Турцию. Его максимальная пропускная способность - 14 млрд куб. м в год.

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