Провинция Хайнань провела масштабную онлайн-кампанию для стимулирования потребления

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань провели масштабную онлайн-кампанию в период с 1 по 18 июня для стимулирования потребительских расходов населения. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", общий объем продаж в эти дни превысил 1,4 млрд юаней (около $197,8 млн).

Как пишет газета, акция была приурочена к фестивалю распродаж "618", который ежегодно проводится 18 июня. В ней приняли участие более 80 производителей и компаний Хайнаня. В течение 18 дней они рекламировали свою продукцию (преимущественно продовольственные товары, ставшие "визитной карточкой" острова) в прямом эфире в социальных сетях. По данным газеты, трансляции посмотрели более 4 млн пользователей, в общей сложности было реализовано свыше 1,2 млн единиц товаров.

К акции присоединились владельцы онлайн-магазинов на площадках электронной коммерции TMall, Taobao и др. Как отмечает издание, за 2,5 недели совокупный объем онлайн-продаж превысил 1,4 млрд юаней (порядка $198,6 млн).

Впервые акция "618" состоялась в Китае в 2013 году по инициативе китайской компании электронной коммерции JD.com. Дата тотальной распродажи была выбрана неслучайно - фестиваль проводится в день рождения компании - 18 июня.

В Китае также проводится тотальная распродажа 11 ноября, акция также известна как День холостяка. Впервые она состоялась в 2009 году по инициативе гиганта электронной коммерции КНР - компании Alibaba.