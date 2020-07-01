Кабмин утвердил положение о ввозе в Россию немаркированных лекарств для особых случаев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило положение о ввозе в страну немаркированных лекарственных препаратов для особых случаев. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Настоящее положение определяет особенности ввода в гражданский оборот без нанесения средств идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года, а также ввоза в Российскую Федерацию без нанесения средств идентификации в целях ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения", - говорится в документе.

Речь идет о препаратах, за исключением лекарств для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей. Такие препараты должны быть произведены за пределами РФ до 1 октября 2020 года.

Разрешение на ввоз и ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов выдается на основании решения созданной при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения межведомственной комиссии по выдаче согласований на обращение лекарств. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык, и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.