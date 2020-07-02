Власти Китая выразили США протест из-за санкций и отмены преференций для Гонконга

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китайские власти крайне недовольны и выражают протест в связи с односторонними действиями Вашингтона из-за принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, включая усиление санкционного давления и отмену торгово-экономических преференций для данного специального административного района. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - событие, которое относится исключительно к внутриполитическим вопросам нашей страны. Ни одно государство в мире не имеет право в это вмешиваться. Китай выражает решительный протест в связи с т. н. санкциями, которые Соединенные Штаты применили по отношению к Гонконгу", - подчеркнул он на брифинге.

По словам представителя ведомства, центральное правительство в Пекине "будет твердо придерживаться принципа "одна страна - две системы" и противостоять вмешательству в гонконгский вопрос". "Мы продолжим предпринимать стратегические меры ради экономического развития, повышения народного благосостояния и процветания Гонконга", - подытожил Гао Фэн.

Как сообщил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс, Соединенные Штаты приостановили действие преференциального режима в отношении Гонконга. По его словам, Вашингтон опасается, что значимые для обеспечения безопасности страны технологии могут оказаться в руках Народно-освободительной армии Китая. На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Белый дом вводит визовые санкции против ряда представителей КНР за "выхолащивание свобод" этого специального административного района.

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района идет формирование особых органов, на которые не распространяется юрисдикция гонконгской администрации. Подобное нововведение вызвало критику со стороны отдельных западных стран, которые считают его "действиями, ущемляющими гонконгскую автономию".