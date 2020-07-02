Мишустин: объем расходов федерального бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет будет действовать до 2024 года. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства страны.

"Обсудим поправки в законодательство, которые позволят направить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной инфекции и поддержки экономики, - сказал он. - Появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет".

По словам главы кабмина, предусмотрены также решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году, в том числе за счет штрафов в случае нарушения правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.