Минэкономразвития предложило закрепить критерии для признания сайтов социально значимыми

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Минкомсвязью работает над законопроектом о бесплатном доступе к социально значимым сайтам и считает необходимым закрепить перечень критериев для признания сайта социально значимым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Совместно с коллегами прорабатываем данный законопроект, даем свои предложения. Важно на законодательном уровне закрепить перечень критериев, на основании которых сайты будут признаваться таковыми. Это сделает процедуру включения в реестр максимально прозрачной и понятной как для операторов связи, так и для граждан", - отметили в министерстве.

Там также подчеркнули важность "внимательно проанализировать и обсудить с бизнесом, экспертами результаты проводимого Минкомсвязью эксперимента".

Ранее Минкомсвязь продлила эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта "Доступный интернет" до конца 2020 года. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из перечня даже при нулевом балансе на счету клиента. В список вошли сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Согласно законопроекту, который готовит Минкомсвязь, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг. Качество доступа к сайтам и приложениям, список которых будет определен позднее, должно быть одинаковым вне зависимости от баланса на счету абонента, но при условии действующего договора с оператором связи об оказании услуг. При этом в пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней. Однако это утверждение раскритиковало Минэкономразвития, по оценке которого дополнительные расходы операторов могут составить 160 млрд рублей в год. Кроме того, министерство считает необходимым отдельно проработать критерий "социально значимый интернет-сервис", поскольку не каждый востребованный россиянами ресурс можно считать социально значимым.