Индекс продовольственных цен впервые вырос с начала года

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Международные цены на продовольственные сырьевые товары выросли в июне впервые с начала года. Согласно опубликованному в четверг индексу продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), его среднее значение почти на 2,42% выше показателя мая, когда индекс продовольственных цен упал до минимального уровня за последние полтора года.

Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.

Индекс, отлеживающий динамику международных цен на наиболее широко торгуемые продовольственные сырьевые товары, снижался на протяжении четырех месяцев. ФАО объясняет его увеличение в июне ростом котировок на растительные масла, сахар и молочную продукцию. "Однако на рынках зерновых и мяса цены в основном оставались под воздействием понижающего давления в условиях вызванной пандемией неопределенности на рынке", - говорится в сообщении ФАО.

Специалисты организации не ожидают резких скачков из-за прогнозов на рекордный уровень производства зерновых в мире в 2020 году. Согласно обнародованной в четверг сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, в 2020 году их производство на 3% превысит рекорд, установленный в мае 2019 года. В результате будет создан хороший запас зерновых, заключили в ФАО.