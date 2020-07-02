Прокуратура за неделю добилась выплат бизнесменам долгов по госконтрактам на 1 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Долги перед предпринимателями по госконтрактам на 1 млрд рублей погашены за минувшую неделю благодаря работе прокуратуры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По результатам прокурорского вмешательства в указанный период перед предприятиями погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму более 1 млрд рублей, пресечено 133 необоснованных проверки контролирующими органами", - сообщили в Генпрокуратуре.

Только в Хабаровском крае перед предпринимателями погашены долги по государственным и муниципальным контрактам на 30 млн рублей. В Чечне после предоставлений прокуратуры 16 органам местного самоуправления издали правовые акты, устанавливающие льготы по земельному налогу для малого и среднего бизнеса, порядок приостановления начисления арендных платежей, отсрочки их уплаты. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц.

Кроме того, за неделю после реакции прокуроров перечислено 29,8 млн рублей стимулирующих выплат 1,1 тыс. медикам, погашена задолженность по зарплате перед 5,8 тыс. работниками других сфер деятельности в размере более 125 млн рублей.

В Верхнекамском районе Кировской области потребовалось прокурорское реагирование в связи с завышением цен на социально-значимые продукты питания от 18 % до 23 % (крупы, мясо и другие). Прокуроры также пресекали нарушения прав граждан на получение предусмотренных мер социальной поддержки - несвоевременное рассмотрение заявлений, неправомерное занижение выплат. Так, в Новосибирской области после представления прокурора произведен перерасчет размера пособия по безработице 2 275 гражданам на сумму более 10 млн рублей.

Всего за неделю прокурорами субъектов РФ выявлено 1,6 тыс. нарушений, внесено 557 представлений, в суды подано 565 исков, объявлено 116 предостережений. По инициативе прокуроров 95 лиц привлечены к административной ответственности, 237 - к дисциплинарной, возбуждены семь уголовных дел. Ситуация находится под личным контролем генпрокурора РФ.