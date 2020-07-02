Центробанк Венесуэлы обжалует решение лондонского суда по спору о золоте на $1 млрд

ТАСС, 2 июля. Центральный банк Венесуэлы подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который ранее признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо главой государства. Таким образом правительство действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро было фактически лишено доступа к венесуэльскому золоту, хранящемуся в Банке Англии.

"Центральный банк Венесуэлы немедленно обжалует абсурдное и странное решение английского суда, который намерен лишить венесуэльский народ золота, столь срочно необходимого для противостояния пандемии COVID-19", - говорится в сообщении ЦБ Боливарианской Республики, опубликованном в четверг в Twitter.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Их стоимость составляет $1 млрд. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (почти £525 млн по сегодняшнему курсу) из-за опасений, что Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах.

В апреле Каракас уже направлял запрос в Банк Англии, рассчитывая вернуть часть хранящихся там золотых слитков и продать их. В документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, говорится, что власти Венесуэлы хотят перечислить вырученные средства Программе развития ООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медицинского оборудования и продуктов питания.