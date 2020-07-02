В ООН предупредили о быстрых темпах роста "электронных отходов" в мире

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Объем отходов в виде отслуживших свой срок электронных приборов и устройств растет в мире быстрыми темпами, причем основная масса этих отходов никак не перерабатывается, что лишает мировую экономику десятков миллиардов долларов. К такому выводу пришли авторы опубликованного в четверг в Женеве доклада ООН.

Согласно приведенным в нем данным, в 2019 году мир произвел 53,6 млн тонн "электронных отходов", что на 21% больше, чем пять лет назад, а к 2030 году, по прогнозам, их будет 74 млн тонн, то есть почти в два раза больше, чем в 2014 году. В качестве причин быстрого увеличения объема этого вида бытового мусора эксперты называют рост потребления населением электронного оборудования, недолговечность приборов и отсутствие широких возможностей для их ремонта. На это, в частности, указали в Международном союзе электросвязи (МСЭ), участвовавшем в подготовке доклада.

В распространенном в Женеве пресс-релизе МСЭ указывает, что лишь 17,4% "электронных отходов" 2019 года были "собраны и переработаны". "Это означает, что золото, серебро, медь, платина и другие ценные и подлежащие переработке материалы, оцениваемые, по самым скромным подсчетам, в $57 млрд - то есть в сумму, превышающую ВВП большинства стран, - были захоронены или сожжены вместо того, чтобы поступить в пункты сбора для их переработки и повторного использования", - констатирует МСЭ.

Больше всего такого мусора, по данным авторов доклада, произвела в 2019 году Азия - около 24,9 млн тонн. Далее следуют Северная и Южная Америка - 13,1 млн тонн, Европа - 12 млн тонн. Африка и Океания значительно отстают в этом от "лидеров" - 2,9 млн и 0,7 млн тонн, соответственно. В пересчете же на душу населения первое место в этом занимает Европа - 16,2 кг "электронных отходов" на каждого жителя. На второй позиции - Океания (16,1 кг), на третьей - Северная и Южная Америка (13,3 кг). На жителей Азии и Африки приходится, соответственно, 5,6 и 2,5 кг. Средний показатель для всего населения Земли составляют 7,3 кг на человека.

Эксперты напоминают о серьезном вреде, который отходы электронной техники наносят здоровью людей и природе. Они, в частности, содержат ртуть. По оценкам авторов доклада, ежегодно вместе с выброшенными мониторами, источниками света и другими приборами в окружающую среду попадает 50 тонн ртути, и это никак документально не фиксируется.

Между тем, рачительное отношение к отходам могло бы не только принести экономические дивиденды, но и снизить темпы глобального потепления. Эксперты подсчитали, что в 2019 году в атмосферу из выброшенных холодильников и кондиционеров попали парниковые газы в объеме, эквивалентном 98 млн тонн СО2, что примерно соответствует 0,3% общего объема эмиссии парниковых газов за год.