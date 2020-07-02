Комитет Госдумы одобрил ко II чтению порядок контроля операций с денежными средствами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 июля.

Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Законопроект также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его порядок определит президент РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести так называемый риск-ориентированный подход - правила и критерии отнесения деятельности организаций к определенному уровню риска будут определять надзорные органы.

Поправки ко второму чтению

Согласно одобренным ко второму чтению поправкам, операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, либо превышает ее. Кроме того, контролировать операции по зачислению (либо списанию) денежных средств на счет (вклад) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, либо превышает ее.

Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте), кроме того, контроль коснется и операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма его составляет 100 тыс.рублей и выше (аналогично и эквивалент в иностранной валюте). Кроме того, прописан порядок представления сведения об операциях с денежными средствами в уполномоченные органы от банков, МФО, профучастников рынков ценных бумаг, НПФ, страховщиков, организаторов азартных игр, операторов инвестплатформ, ломбардов и других организаций, занимающихся соответствующими операциями.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.