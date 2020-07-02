Власти Севастополя рассчитывают за счет запуска грузовых поездов развить проекты с Сирией

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Запуск железнодорожного грузового сообщения между Крымским полуостровом и материковой частью России поможет реализовать запланированные Севастополем совместные проекты с сирийскими провинциями. Об этом заявил в четверг в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение" врио губернатора Михаил Развожаев.

"Экономика полуострова и Севастополя получит сейчас второе дыхание. Мы очень радовались, когда пришел первый пассажирский поезд, но для оживления экономики грузовое сообщение - важнейший этап. Когда [в Севастополе с визитом] был губернатор провинции Тартус, мы говорили про грузовое сообщение с Сирией, которая не боится санкций. И сейчас можно приступать от слов к делу - сейчас постараемся оживить проекты, начать реализовывать. Сейчас для них вся инфраструктура создана", - сказал Развожаев.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, стоимость доставки грузов в Крым благодаря запуску железнодорожных перевозок будет снижена на 30-50%. А значит, будет обеспечена стабильность поставок и ценовой политики, в том числе для продуктов питания и ГСМ, что, "конечно, повлияет на конечную цену для потребителя". Ранее сообщалось, что на ряд товаров в Крыму и Севастополе цены выше, чем в соседних регионах, в том числе из-за высоких логистических издержек.

"У нас огромное количество строек идет - необходимо доставлять материалы, оборудование. Но в полной мере мы почувствуем эффекты, когда начнет работать морской порт. Мы должны понимать, какая продукция может уходить с полуострова: сельскохозяйственная, определенные экспортные материалы, которые востребованы в том числе на рынках на материке. Наше рудоуправление добывает известняк, который востребован металлургической отраслью", - добавил Развожаев.

В начале 2019 года власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года, пассажирское железнодорожное сообщение - в декабре 2019 года, а 30 июня запущено грузовое железнодорожное сообщение.