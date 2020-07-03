Удмуртия предлагает ввести утилизационный сбор за гражданское огнестрельное оружие

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии предлагают ввести сбор за утилизацию гражданского огнестрельного и пневматического оружия, а также основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что его будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"Утилизация гражданского оружия при его физическом износе или отказе владельца от дальнейшего использования не до конца урегулирована действующим законодательством. Мы вышли с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия", - сообщили в пресс-службе.

По мнению властей, такой подход упростит для владельцев оружия его передачу на утилизацию, при этом не налагая на жителей дополнительных расходов, так как финансирование будет производиться за счет средств утилизационного сбора.

"В настоящее время уничтожение изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия возложено на подразделения войск национальной гвардии и финансируется за счет средств федерального бюджета, при этом выделяемых средств на уничтожение такого оружия явно недостаточно", - добавили в пресс-службе.

Собеседник ТАСС также отмечает, что для контроля уплаты необходимо введение паспорта оружия, куда будет проставляться соответствующая отметка об уплате. "Законопроектом предполагается, что паспорт оружия будет документом, необходимым федеральным органам исполнительной власти и юридическим лицам, имеющим право осуществлять торговлю оружием, для контроля уплаты утилизационного сбора, а для физических и юридических лиц - владельцев оружия паспорт не станет обязательным документом при получении разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия", - пояснили в правительстве, при этом законопроектом предусмотрено, что сбор не будет уплачиваться за гражданское оружие, уже находящееся в обороте на момент вступления положений законопроекта в силу.

На территории Удмуртии свою деятельность осуществляет концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), предприятие является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России.