Салехардский комбинат увеличит в 2020 году выпуск рыбных консервов на 20%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ООО "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), завершивший модернизацию производства, увеличит в 2020 году объем выпуска консервированной рыбной продукции на 20% до 3 млн 800 тыс. банок, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Модернизированный распределительный центр комбината позволяет одновременно складировать до 4,5 тыс. т рыбы. Новые возможности по приемке и хранению сырья позволят предприятию увеличить выпуск готовой консервированной продукции более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. По нашим оценкам, объемы составят 3 млн 800 банок", - приводят в пресс-службе слова главного технолога ООО "Салехардский комбинат" Ольги Жуги.

В компании добавили, в планах у предприятия увеличить производство до 4 млн банок, но достижение таких объемов в этом году будет зависеть от экономической ситуации в стране и, соответственно, от покупательского спроса.

После модернизации, по ее словам, предприятие может принимать объем рыбы, превышающий прошлогодний приблизительно в четыре раза. "Сейчас мы можем принимать свежую рыбу от 15 до 20 т в сутки, ранее не более 3-5 т, производственные мощности предприятия увеличены в два раза", - добавила Жуга.

В марте на базе предприятия открылся центр по хранению и распределению рыбного сырья. Под новые возможности предприятие также расширило собственный флот - он пополнился кораблями типа сухогрузный теплоход, которые могут доставлять на комбинат охлажденную и замороженную рыбу. Хранение и транспортировка сырья составляют около половины ежегодных расходов предприятий во время летней путины.

В пресс-службе добавили, что первый летний улов доставлен на ООО "Салехардский комбинат" в пятницу 3 июля. "Порядка 20 т рыбы из поселка Белоярск, совхоза "Байдарацкий" доставлен на предприятие. Путь до Салехарда занял более 14 часов", - сообщили в пресс-службе.

ООО "Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатывающим предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. На комбинате производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать более 6 тыс. т рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консервов и выпускать иную качественную рыбную продукцию. Предприятие внесено в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной в водоемах Крайнего Севера.