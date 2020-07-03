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Правительство установило предельный размер цены контракта у единственного поставщика

Начальная цена контракта составит 500 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство установило предельный размер начальной (максимальной) цены контракта у единственного поставщика, при превышении которого заключение контракта в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися, осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что начальная (максимальная) цена контракта у единственного поставщика составит 500 млн рублей при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд, 250 млн рублей при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта РФ или муниципальных нужд, или же 1 тыс. рублей при осуществлении закупки путем проведения запроса предложений, в том числе в электронной форме.

Указанные лимиты вступили в силу с 1 июля 2020 года.

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