В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета. Об этом говорится в серии заявлений, опубликованных в воскресенье фирмой.

Dominion Energy продаст Berkshire Hathaway принадлежащие ей элементы газотранспортной инфраструктуры, а также 25%-ную долю в предприятии по сжижению природного газа в штате Мэриленд на общую сумму около $9,7 млрд. В эту сделку включено списание долгов Dominion Energy в размере около $5,7 млрд.

В совместном заявлении Dominion Energy и компании Duke Energy сообщается, что они отказываются от планов строительства газопровода протяженностью около 970 км на территории штатов Вирджиния, Западная Вирджиния и Северная Каролина. Предполагалось, что мощность газопровода может достигать около 42 млн куб. м в сутки. Его стоимость оценивалась примерно в $8 млрд. Главным акционером была Dominion Energy.

Компания объявила о планах строительства газопровода в 2014 году. Против этого выступили природоохранные организации, а также объединения представителей американских коренных народов. К Dominion Energy были поданы судебные иски. В заявлении констатируется, что отказ от строительства обусловлен "неопределенностью относительно дальнейшего повышения стоимости" проекта.

В свою очередь министр энергетики США Дэн Бруйетт обвинил в срыве строительства газопровода "экологическое лобби". "Хорошо финансируемое, обструкционистское экологическое лобби благополучно убило Atlantic Coast Pipeline, который снизил бы затраты на энергетику потребителям в Северной Каролине и Вирджинии, предоставляя им доступное, достаточное и надежное снабжение природным газом <...>. Администрация [президента США Дональда] Трампа хочет донести до всех американцев преимущества надежной и доступной энергии. К сожалению, этого нельзя сказать об активистах, убивших этот проект", - говорится в заявлении министра, распространенном в воскресенье пресс-службой возглавляемого им ведомства.

В новость были внесены изменения (02:36 мск) - приводится заявление Минэнерго США.