Между Владивостоком и Сочи впервые открылось прямое авиасообщение

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в понедельник начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Сочи. Загрузка первого на маршруте борта составила 100%, сообщается на сайте компании.

"Первый рейс из Владивостока в Сочи состоялся 6 июля. Вылеты в Сочи выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам. В Симферополь программа стартует 11 июля, вылеты по субботам. Прямые рейсы с Дальнего Востока будут выполняться на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-747-400 с салонами эконом и бизнес-класса", - говорится в сообщении. Согласно онлайн-табло аэропорта Владивостока, самолет вылетел в 10:36 (3:36 мск).

Генеральный директор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский отметил, что в летнем сезоне планируется перевезти около 25 тыс. пассажиров и выполнить более 45 рейсов из Владивостока к Черному морю.

"Россия" будет выполнять авиарейсы в Сочи из Владивостока, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга. Также авиакомпания будет доставлять пассажиров в крупнейший город Черноморского побережья из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Тюмени и Уфы. Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть перевозчика насчитывает более 130 направлений.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.