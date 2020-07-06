Союз предпринимателей Китая в РФ намерен продвигать российскую продукцию на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 6 июля. /ТАСС/. Союз китайских предпринимателей в России намерен содействовать продвижению российских товаров на рынок южной китайской провинции Хайнань, а также развитию всестороннего сотрудничества острова с Россией. Об этом заявил президент союза Чжоу Лицюнь.

"В будущем мы надеемся продвигать сотрудничество с Хайнанем на пяти направлениях", - сказал он в ходе видеоконференции, в которой приняли участие представители Союза китайских предпринимателей в России и Управления международного экономического развития провинции Хайнань. "Во-первых, продвижение российской продукции на рынок Хайнаня, Китая и Юго-Восточной Азии. Союз китайских предпринимателей будет содействовать поиску лучших компаний для выхода на рынок Хайнаня, развитию сотрудничества между Россией и китайской провинцией", - указал он.

"Во-вторых, мы будем содействовать инвестиционному сотрудничеству [между Хайнанем и РФ]. В-третьих, продвигать кооперацию между российскими и хайнаньскими компаниям в сфере торговли и логистики. В-четвертых, необходимо организовывать форумы, выставки, поддержать бизнес-диалог между сторонами. И, наконец, в-пятых, мы намерены создать долгосрочный механизм сотрудничества между союзом и Управлением международного экономического развития провинции Хайнань", - резюмировал Чжоу Лицюнь.

В ходе презентации сотрудники управления рассказали о продвижении строительства на острове порта свободной торговли, рассказали об инвестиционных возможностях и преференциальной политике Хайнаня. Участники встречи подчеркнули необходимость использования преимуществ провинции, чтобы продвигать сотрудничество с Россией.

1 июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.