Налоговый маневр в IT-сфере позволит сохранить кадровый потенциал компаний Удмуртии

ИЖЕВСК, 6 июля. /ТАСС/. Понижение ставки страховых взносов для компаний, работающих в IТ-отрасли в Удмуртии, позволит сохранить кадровый потенциал в регионе. Об этом ТАСС в понедельник заявил министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

"Снижение страховых взносов - самая ожидаемая мера поддержки для бизнеса, поскольку одна из основных статей расходов IТ-компаний это фонд оплаты труда. Считаем, что мера не только даст определенный толчок развитию отрасли, но и позволит сохранить кадровый потенциал в нашей республике. Снижение ставки по налогу на прибыль положительно скажется на развитии отрасли в текущей ситуации, когда в IТ-сфере, как и в других отраслях, продолжается снижение заказов на их продукцию", - сказал Меджитов.

Он также отметил, что IТ-компании в Удмуртии это в основном малый и средний бизнес, который использует упрощенную систему налогообложения. В республике уже реализуют комплекс мер поддержки в сфере.

"Например, льготная налоговая ставка в размере 5% для IТ-организаций и индивидуальных предпринимателей, которые, при применении упрощенной системы налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрали доходы, уменьшенные на сумму расходов. Для впервые зарегистрированных на территории Удмуртской Республики в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения будет установлена пониженная налоговая ставка по объекту налогообложения "доходы": 1% в течение первого налогового периода и 3% в течение следующего налогового периода", - добавил министр.

По словам Меджитова, в текущих экономических условиях организации отрасли нацелены на развитие, оборот предприятий за январь - май 2020 года увеличился на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил почти 7 млрд рублей. Этого удалось добиться за счет роста в разработке и внедрении программного обеспечения и деятельности по обработке данных. "Несмотря на сложные экономические условия мы ожидаем рост по выручке по отношению к прошлому году", - сказал Меджитов.

Показатели в Удмуртии

Как сообщал ранее ТАСС, компании, работающие в отрасли информатизации и связи в Удмуртии в 2019 году увеличили объем выручки на 1,3 млрд рублей, до 16,8 млрд рублей. Количество компаний выросло на 3% - с 843 до 864, в них трудилось около 11 тыс. человек. В отрасли отмечали рост средней заработной платы, которая в 2019 году составила чуть больше 40,8 тыс. рублей при показателе 2018 года в 34,5 тыс. рублей.