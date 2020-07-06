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В Пермском крае почти в два раза увеличат объем субсидий для начинающих фермеров

Аграрии смогут направить средства на приобретение земель сельхозназначения, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий

ТАСС, 6 июля. Объем средств, выделенных для субсидий начинающим фермерам Пермского края, будет увеличен почти в два раза в 2020 году. Таким образом, аграрии смогут получить более 126 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В июле стартует прием заявок на предоставление грантов начинающим фермерам <…> в этом году на реализацию программы развития агропромышленного комплекса выделено 126,8 млн рублей. 2019 году грант получили 29 сельхозпроизводителей на общую сумму 72 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что гранты носят целевой характер - полученные средства можно направить на приобретение земель сельхозназначения, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий, подключение их к инженерным сетям, покупку сельскохозяйственных животных и посадочного материала многолетних насаждений, сельхозтехники, оборудования для производства и переработки продукции и др.

"Максимальный размер господдержки варьируется в зависимости от назначения. Так, для разведения крупного рогатого скота субсидия составит 3 млн рублей, для ведения иных видов деятельности - 1,5 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

Подать заявку на предоставление господдержки начинающие фермеры могут в любом отделении "Мои Документы". Обратиться в МФЦ пока можно только по предварительной записи, при этом для данной категории заявителей выделена отдельная очередь.

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