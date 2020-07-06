ЦБ запретит страховщикам использовать при расчете тарифа ОСАГО дискриминирующие факторы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России запретит страховщикам использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью и т. д. Регулятор подготовил соответствующий нормативный акт. Об этом сообщил журналистам в ходе онлайн-конференции зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Нами подготовлен нормативный акт, который определяет те факторы, которые нельзя использовать при расчете тарифа ОСАГО. Это факторы, связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, принадлежностью к политическим партиям и общественным объединениям. Это факторы, связанные с должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии. Это факторы, которые носят явный, дискриминационный характер, и мы полагаем, что их использовать никоим образом страховые компании не смогут для того, чтобы определять настройку тарифа", - отметил Чистюхин.

Зампред ЦБ также отметил, что если на практике регулятор увидит необходимость ограничения каких-то иных, не перечисленных выше факторов в использовании, то оперативно будет вносить соответствующие изменения в нормативный акт.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал закон, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 24 августа. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО (в пределах его минимальных и максимальных значений, установленных ЦБ РФ) качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями.