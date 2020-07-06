Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже снизилась после недели рекордного роста

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 6 июля, снизилась на 0,9% - до 59,09 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов.

На прошлой неделе эта марка топлива четыре раза побила рекорд по стоимости.

Стоимость Аи-95 в Европейской части России на торгах 6 июля снизилась на 1% - до 59,19 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело до 62,13 тыс. руб. за тонну (-0,7%), в Москве - до 60,47 тыс. руб. за тонну (-1,4%).

Оптовая цена топлива марки "Регуляр-92" снизилась на 0,5% - до 50,89 тыс. руб. за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с показателем 3 июля уменьшилась на 0,4% - до 48,5 тыс. руб. за тонну, сжиженных углеводородных газов - на 1,72%, до 29,5 тыс. руб. за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.

Цена топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.