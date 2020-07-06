МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" планирует в 2020 году восстановить перевозки на 50%, до 30 млн пассажиров. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50%, то есть около 30 млн пассажиров мы сможем перевезти в этом году", - сказал он, напомнив, что в 2019 году группа компаний перевезла 60,7 млн пассажиров. - В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом - мы обычно в сутки перевозим 110-120 тыс. человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно".

Савельев также добавил, что при восстановлении международных перевозок, "Аэрофлот" сможет достичь уровня пассажиропотока как в 2019 году только к марту 2021 года.

Не все приходят на рейс

Савельев также отметил, что сейчас загрузка самолетов на ряде направлений составляет всего около 50%.

"Мы их (обязательства по перевозке по "плоским" тарифам - прим. ТАСС) выполняем и сейчас, несмотря на то что условия для нас тяжелые. Мы летаем, летаем в чуть меньшем объеме, потому что спрос упал. Но мы летаем практически ежедневно по городам Дальнего Востока и по Симферополю и Калининграду. Загрузка небольшая, примерно 50%, но тем не менее", объяснил он. По словам Савельева, в некоторых случаях билеты, например, на рейсы "Победы" выкупаются почти полностью, а при вылете загрузка падает до 80%

"Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают лететь", - сказал он.

Sukhoi Superjet для "Аэрофлота"

"Аэрофлот" планирует получить 8 самолетов Sukhoi Superjet в этом году и еще 14 в следующем.

"Хочу отметить, у нас есть определенные обязательства группы, которые для нас очень важны, и мы хотим их подтвердить лишний раз и сохранить. Прежде всего, это поддержка отечественного авиапрома. Как вы знаете, в этом году мы собираемся получить 8 машин Sukhoi Superjet. У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин, это в пределах тех 100 машин, которые мы два года назад в вашем присутствии подписали - ОАК и группой "Аэрофлот", - сказал он.

Савельев отметил прогресс технического состояния самолетов. "Мы считаем, по поставкам, что суда начинают серьезно прогрессировать в своем техническом состоянии, машина летает уже более шести часов, что очень важно. По проекту, напомню, машина в сутки должна летать 8,2 часа, то есть уже близко, машина начинает показывать хорошие характеристики", - сказал он.

Также Савельев напомнил, что у компании есть твердый контракт на 50 создаваемых самолетов МС-21 и опцион еще на 35 самолетов.

Осенью 2018 года "Аэрофлот" и "Гражданские самолеты Сухого" (сейчас - "Региональные самолеты") договорились о поставках перевозчику 100 самолетов SSJ-100. ВЭБ.РФ финансирует сделку по покупке самолетов для передачи их в лизинг "Аэрофлоту". В соответствии с соглашением, самолеты будут переданы "Аэрофлоту" до 2026 года.