Город Санья в конце 2020 года проведет международный фестиваль электронной коммерции

САНЬЯ /Китай/, 6 июля. /ТАСС/. Китайский город-курорт Санья (южная провинция Хайнань) в конце текущего года проведет первый международный фестиваль, посвященный организации онлайн-трансляций и прямых эфиров в области электронной коммерции. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, фестиваль будет состоять из двух частей - онлайн и оффлайн. Первая будет посвящена электронной коммерции и прямым эфирам, а также продвижению отрасли онлайн-торговли при помощи живых трансляций в интернете. Вторая часть будет включать в себя мероприятия, в которых примут участие интернет-знаменитости Хайнаня: блогеры, активные пользователи соцсетей, получившие популярность благодаря онлайн-активности.

Подробности проведения фестиваля пока не разглашаются. Как пишет "Санья жибао", его организацией займется недавно созданная в городе база по продвижению электронной коммерции посредством онлайн-трансляций (Live-streaming e-commerce base). Соглашение о создании базы было подписано между тремя китайскими компаниями из области телекоммуникаций, индустрии развлечений и средств массовой информации. Отмечается, что ее деятельность будет нацелена на продвижение курорта в качестве международного центра туризма и потребления, а также привлечение в регион новых компаний из отрасли электронной коммерции.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тысячи км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов.