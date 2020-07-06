"Босналек" оповестил аптеки РФ о переданных дистрибьюторами партиях лекарств с маркировкой

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Крупнейший боснийский производитель лекарств "Босналек" оповестил российские аптечные сети о переданных дистрибьюторам партиях препаратов с цифровой маркировкой. Об этом в ходе онлайн-конференции в понедельник заявил директор по правовым и корпоративным вопросам представительства "Босналек" Лев Думчев.

"Компания "Босналек" уже оповестила основные - крупные и не только - аптечные сети о наличии на складах дистрибьюторов лекарственных средств, готовой промаркированной продукции, готовой к отгрузке в сети, и проинформировала о конкретных сериях данных товаров", - сказал он.

Представитель фармпроизводителя подчеркнул, что маркировка лекарственных препаратов на ценах для потребителя не сказалась. "Нанесение кодов маркировки никоим образом не повлияло на отпускные цены производителя, что, конечно, является несомненным плюсом и положительным моментом ввода данного процесса", - добавил он.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, обязательная маркировка началась 1 июля текущего года.