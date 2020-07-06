РФ рассчитывает на скорое начало реализации проекта газопровода "Север - Юг" в Пакистане

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики России рассчитывает на скорейшую реализацию проекта строительства газопровода "Север - Юг" в Пакистане протяженностью около 1,1 тыс. км. Об этом сообщает Минэнерго со ссылкой на слова министра энергетики Александра Новака.

"Газопровод "Север - Юг" призван стать флагманским проектом в двусторонних отношениях. Рассчитываем на скорейшее начало его практической реализации", - сказал министр.

Вопрос строительства газопровода поднимается уже давно. В 2015 году Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" протяженностью около 1,1 тыс. км, объект должны были сдать в 2018 году, однако сроки реализации проекта несколько раз пришлось сдвигать из-за разногласий Ростеха с правительством Пакистана по тарифу на прокачку газа.

Проект реализует "дочка" Ростеха - "РТ - Глобальные ресурсы". В сентябре 2017 года тогда еще замглавы Минэнерго РФ, а ныне генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа Юрий Сентюрин сообщал, что реализация проекта должна была начаться в 2018 году, а при оптимистичном сценарии - в конце 2017 года. Глава Ростеха Сергей Чемезов в июне 2017 года отмечал, что строительство газопровода вряд ли начнется раньше 2019 года.

В ноябре 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выражал надежду, что Россия и Пакистан смогут до конца года договориться по тарифу на прокачку газа по газопроводу "Север - Юг", однако к сегодняшнему дню стороны так и не пришли к консенсусу. Для российской стороны принципиален вопрос выгодного тарифа - стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд и инвестиции нужно окупать.

Сегодня Новак встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан Шафкатом Али-ханом. В ходе беседы обсуждались вопросы развития отношений двух стран в ключевых отраслях. Российский министр отметил значительный нереализованный потенциал партнерства между странами. Перспективными направлениями являются: гражданское авиастроение, поставки сельскохозяйственной и железнодорожной техники. Ведется работа над укреплением нормативно-правовой базы, в том числе по линии таможенного сотрудничества, автомобильного сообщения.