Союзмолоко оценивает затраты на маркировку для молочной отрасли в 61,3 млрд руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) оценивает затраты на маркировку для молочной отрасли в первый год ее внедрения в 61,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении союза.

"По последним актуализированным расчетам, исходя из данных предприятий, затраты в первый год составят не менее 61,3 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

По данным организации, производители упаковки оценивают затраты только на печать кода в типографии в 20 копеек при стоимости кода в 50 копеек без НДС. Кроме того, по словам генерального директора Союзмолока Артема Белова, для работы системы маркировки нужно машинное зрение, оборудование для нанесения кода и его считывания и интеграция с информационной системой предприятия и другие инструменты. "В настоящее время в число компаний, которые участвуют в эксперименте, входят как крупные производители, так и небольшие фермерские хозяйства", - сказал он.

По оценкам Союзмолока, если предприятиям с объемом промышленного производства в 10 т в сутки не удастся наносить маркировку в типографии, то им придется устанавливать оборудование на линии. Стоимость такого оборудования, по данным поставщиков технологических решений, для одной линии сегодня колеблется от 3 млн руб. до 10 млн руб.

Говорить о минимальных расходах ретейла, по мнению Белова, также преждевременно, так как в рамках стартовавшего эксперимента к настоящему моменту не было осуществлено полноценного взаимодействия с ретейлом, расчетов по всей цепочке "от поля до прилавка" не производилось.

"Союзмолоко по-прежнему придерживается позиции, что введение маркировки нецелесообразно, учитывая уже работающую систему прослеживаемости (электронную систему ветеринарной сертификации "Меркурий") и крайне незначительную (менее 1%) долю контрафактной продукции", - заключается в сообщении.

Позиция ЦРПТ

Как подчеркнул в беседе с ТАСС заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, Реваз Юсупов, в задачи центра входит максимально быстрое и дешевое подключение к системе каждой отрасли. "Специалисты ЦРПТ для всех компаний индивидуально - независимо от того, это производитель сливочного масла, духов или фотоаппаратов, - проводят исследования производственных площадок и рекомендуют оптимальные по цене и поставщикам решения. Далее компании самостоятельно решают, где и за сколько приобретать оборудование, если оно вообще потребуется. Такое детальное участие необходимо в связи с тем, что, к сожалению, зачастую производители не имеют достаточной экспертизы и могут попасть в ловушку поставщиков, делающих завышенные по цене предложения", - сказал он.

Юсупов призвал членов Национального союза производителей молока присоединиться к эксперименту, чтобы избежать ненужных инвестиций. По его мнению, это даст им возможность успеть вовремя подготовиться к обязательным требованиям по маркировке, наступающим в январе 2021 года, а также позволит ориентироваться на корректные, обоснованные расчеты.

"На основе многочисленных исследований реальных производств можем утверждать, что затраты всей отрасли составят около 4 млрд руб. Для малых компаний разовые инвестиции - от 15 до 35 тыс. руб. Более того, до конца эксперимента ЦРПТ за свой счет оснащает всех участников необходимым оборудованием и программным обеспечением - компаниям не придется нести на это затраты", - заключил Юсупов.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года начинается обязательная маркировка по определенным группам, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Оператором национальной системы маркировки "Честный знак" является "Оператор - ЦРПТ".