Эксперты считают, что рынок акций России имеет шанс на рост на предстоящей неделе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций имеет шанс на рост на текущей неделе, считают опрошенные ТАСС эксперты. В то же время интерес инвесторов может быть подорван в случае появления негативных новостей, связанных со второй волной пандемии коронавирусной инфекции и с обострением конфликта между США и КНР, добавили они.

Старт торговой недели на российском рынке выдался позитивным, индекс Мосбиржи смог преодолеть отметку в 2800 пунктов. Поддержку российскому рынку оказал импульс роста на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона, вызванный хорошей статистикой восстановления экономики Китая, и подъем нефтяных цен выше $43 за баррель, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Эксперт добавил, что статистические данные продолжат определять настроение инвесторов в рамках недели. Это касается данных по объему производственных заказов и сальдо торгового баланса за май в Германии, а также индекса PMI в секторе услуг за июнь. Из американской статистики будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) в мае и данные по недельным изменениям запасов сырой нефти от национального Минэнерго.

Рынок может продолжить рост

В целом по итогам недели шансы роста на рынке акций РФ преобладают, считают эксперты. "Драйвером вновь выступает информация об антикризисных мерах в экономиках нынешних стран - локомотивов восстановления спроса - США, Японии, КНР", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Президент США Дональд Трамп в субботу подписал закон о продлении срока обращения за субсидиями для предприятий малого бизнеса. Она является ключевой для малых предприятий в рамках антикризисных мер. Ранее в четверг секретарь Казначейства США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом "серьезно рассматривает" реализацию нового раунда прямых платежей", - пояснил эксперт.

Позитивной новостью для сектора акций предприятий ТЭК стала и информация о покупке Berkshire Hathaway Energy Уоррена Баффета ряда предприятий газовой отрасли США на сумму $4 млрд. Российскому рынку позитивный импульс придала новость о планируемом двукратном увеличении объема эмиссии ОФЗ в 2020 году, добавил Осин.

То, что при отсутствии негативных геополитических сигналов и неприятных сюрпризов со стороны макроданных российские и мировые площадки выглядят готовыми к продолжению краткосрочного повышения, считает и аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Интерес инвесторов к риску может быть неустойчивым

Наблюдаемый интерес к рискованным активам (в частности, нефти) на рынках может быть неустойчивым, "так как "статистический" оптимизм хрупок, в то время как риски в вирусной плоскости сохраняют свою актуальность", считает Александр Бахтин.

"В последнее время темпы роста числа случаев инфицирования в США составляют порядка 50 тысяч человек в сутки. Это может привести к активизации карантинных мер, что негативно скажется на восстановлении американской и мировой экономики. Плюс к этому, нельзя исключать повторения подобного сценария в Европе", - добавил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Сдерживающее влияние на рост мирового рынка ценных бумаг также оказывает риск эскалации напряженности между США и КНР, а отечественного - предстоящие дивидендные отсечки, также отметил Бахтин.

Кроме того, в фокусе внимания многих инвесторов на российском рынке - слухи об изменении бюджетного правила, а также возможные новые санкции со стороны США, добавил директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

Прогноз по индексу Мосбиржи и рублю

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи к концу текущей недели сформируется в пределах 2760-2860 пунктов, курс рубля к доллару - 70-72 руб. Целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара составляют 2780-2890 пунктов и 70,4-72,9 руб. соответственно.

В ПСБ полагают, что в сложившихся условиях индекс Мосбиржи к концу недели может вернуться в диапазон 2700-2750 пунктов, а в случае существенного ухудшения внешних условий предпринять попытку пробоя его нижней границы. Рубль в рамках предстоящей недели закрепится в нижней половине диапазона 70-75 руб., добавили в банке.