Госдума заслушает отчет Счетной палаты по итогам деятельности за 2019 год

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник заслушает отчет Счетной палаты по итогам деятельности за 2019 год. С докладом перед депутатами выступит глава контрольного органа Алексей Кудрин.

Согласно отчету Счетной палаты, в 2019 году было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, что на 24% меньше, чем в 2018 году. Однако, как отмечают в профильном комитете Госдумы по контролю и регламенту, "средний уровень 2015-2017 годов сохранился". На основании постановлений и поручений Госдумы, обращений и запросов комитетов, комиссий и депутатов нижней палаты парламента проведено 31 мероприятие, на основании постановлений и поручений Совета Федерации, обращений и запросов комитетов, комиссий и членов Совета Федерации - 25 мероприятий.

Количество выявленных нарушений в 2019 году составило 4 443, что на 52% меньше количества нарушений, выявленных в 2018 году (9 235). В то же время общая сумма нарушений при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 884,6 млрд рублей, что на 14,5% или 111,9 млрд рублей больше по отношению к 2018 году.

Комитет отмечает, что 36% от общего объема выявленных нарушений (316,1 млрд рублей) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением иной финансовой отчетности, 27% (237,3 млрд рублей) нарушений приходится на нарушения при госзакупках . Около 25% нарушений (на сумму 217,5 млрд рублей) составили нарушения при формировании и исполнении бюджета.

Постановление Госдумы

Госдума также намерена рассмотреть проект постановления, предложенный комитетом по контролю и регламенту. Согласно документу, комитет рекомендует депутатам принять к сведению информацию о сокращении количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, запланированных Счетной палатой на 2020 год, "учитывая в том числе необходимость снижения нагрузки на объекты аудита (контроля) в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".

В проекте постановления Счетной палате также рекомендуется включать в ежегодный отчет анализ основных причин повторения нарушений системного характера, которые выявляются в ходе контрольных мероприятий, и анализ областей рисков, возникающих при реализации бюджетно-финансовой политики.

Комитет также рекомендует Счетной палате информировать Госдуму о результатах выполнения своих представлений и предписаний, а также о реализации предложений, содержащихся в информационных письмах по результатам контрольных мероприятий.

Помимо этого, Счетной палате рекомендуется продолжить развитие информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами регионов и муниципалитетов в целях развития комплексного характера аудита, в том числе на основе использования технологий больших данных.