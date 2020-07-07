Около 200 спикеров ведущих компаний мира выступят на промышленном онлайн-марафоне Innoprom

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международный промышленный марафон Innoprom с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира пройдет 7 июля, сообщается на сайте проекта Innoprom online.

"Innorpom 7 июля [включает] программу с 10:00 до 18:00 комбинированного онлайн- и офлайн-формата с брендированными площадками в разных странах мира. [Запланировано] 30 мероприятий: прямые включения и дискуссии с участием 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира с трансляцией на 20 000 профессионалов", - говорится в сообщении.

В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. В частности, участники марафона обсудят вопросы, связанные с импортозамещением, цифровизацией экономики, искусственным интеллектом, промышленным туризмом и бережливым производством.

Темой главной стратегической сессии станет "Глобальная промышленность vs Глобальная эпидемия". Спикерами по ней выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Dassault Systemes Бернар Шарлез, главный исполнительный директор Camozzi Automation Марко Камоцци, главный исполнительный директор, Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хельмрих, генеральный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский и главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл.

Международная промышленная выставка "Иннопром" переместилась в онлайн-формат: платформа Innoprom Online была запущена после переноса мероприятия из-за пандемии коронавируса с июля 2020 на июль 2021 года. В 2012 году правительство России присвоило Иннопрому федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ. В 2020 году выставка должна была пройти 7-10 июля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, страной-партнером в этом году была объявлена Италия.