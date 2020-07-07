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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: осенняя сессия МВФ и ВБ пройдет в онлайн-формате

Весенняя сессия МВФ и ВБ также проходила в формате видеоконференций из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) в связи с пандемией проведут ежегодную осеннюю сессию своих руководящих органов в онлайн-формате. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на письмо президента ВБ Дэвида Мэлпаса руководству банка.

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Весенняя сессия МВФ и ВБ из-за коронавируса также проходила в формате видеоконференций.

Осенняя сессия МВФ и ВБ, в которой принимают участие руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, пройдет в октябре.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия коронавируса нового типа
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