"Известия": Минфин докапитализирует ВЭБ.РФ на 230 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить госкорпорации "ВЭБ.РФ" дополнительные 230 млрд рублей за три года на компенсацию понесенных убытков. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные бюджетные проектировки Министерства финансов РФ.

Как следует из материалов Минфина, госкорпорации будет выделено из бюджета в 2021-2023 годах имущественные взносы в размере 30, 100 и 100 млрд рублей соответственно. Согласно планам министерства, эти средства предназначены для компенсации затрат по начатым до 2018 года проектам, а также по внешним долгам. Эти планы изданию также подтвердил источник, близкий к правительству, пояснив, что речь идет о возмещении потерь по старой задолженности.

В 2018 году убыток ВЭБ.РФ составлял 175,8 млрд рублей. В 2019 году он сократился в три раза, до 52,8 млрд рублей. В мае в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов сообщил, что по итогам 2020 года ВЭБ.РФ вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%.