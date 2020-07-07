"МойОфис" перевели на казахский, белорусский, итальянский и немецкий языки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская компания "Новые облачные технологии" презентовала обновление программного обеспечения "МойОфис". Теперь облачный пакет приложений переведен еще на четыре языка - белорусский, итальянский, казахский и немецкий, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"МойОфис", российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, объявляет о выпуске новой версии 2020.01.R2. В обновлении улучшена работа почтовой системы, появился "Автономный модуль редактирования" в составе "МойОфис SDK" и добавлена поддержка еще четырех иностранных языков. Также были усовершенствованы клиентские, серверные и мобильные приложения "МойОфис", - сообщили в компании.

В пресс-службе пояснили, что облачные версии "МойОфис" теперь переведены на белорусский, казахский, немецкий и итальянский языки, а приложения для ПК также получили поддержку французского языка. Общее количество иностранных языков достигло 11 - помимо русского языка, интерфейс "МойОфис" можно также переключить на татарский, башкирский, английский, испанский и португальский языки. "Таким образом, мы стали первыми, кто перевел свои программы на казахский, и единственными, кто переведен на татарский и башкирский, среди офисного ПО стран с наивысшим развитием цифрового суверенитета. Локализация необходима нам для повышения удобства пользователей при работе в республиках РФ, странах ЕАЭС и Африки", - добавили там.

По словам директора по продукту "МойОфис" Евгения Фенюшина, компания работает на перспективу и сейчас наблюдает зарождение нового тренда, так как все большее число государств обеспокоено вопросами сохранности пользовательских данных. "Рынок европейских стран нам интересен, мы наблюдаем спрос на программы, которые ассоциируются с надежностью и безопасностью. "МойОфис" обладает высокой степенью защищенности, что подтверждается неоднократным и успешным прохождением сертификационных испытаний ФСТЭК России", - отметил он.

Помимо этого, в обновлении наиболее заметные функциональные изменения произошли в средствах для работы с электронной почтой и календарем. Оптимизация серверных компонентов "МойОфис Почта" привела к трехкратному увеличению скорости рассылки писем на 500 и более адресатов. Также в почтовой системе стала доступна работа с шаблонами - администраторы могут создавать и самостоятельно настраивать любые шаблоны для взаимодействия с системами компании. Появилась возможность импорта сторонних календарей, пользователи смогут перенести запланированные встречи из почтовой системы Microsoft Exchange.

Пользователи смартфонов с iOS теперь могут подключать профили почты, календаря, контактов и глобальной адресной книги с помощью штатных приложений операционной системы. В мобильных приложениях для редактирования документов появились функции работы с графическими фигурами, текстовыми комментариями и возможность применения фильтров на панели рецензирования.