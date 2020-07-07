Свердловский губернатор предложил проводить "Иннопром" в Индонезии, Египте и Узбекистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге в июле, в будущем мог бы проходить также в Индонезии, Египте и Узбекистане. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

"Мы задумываемся о расширении нашей выставки, у нас есть идеи проводить "Иннопром" один раз в России, один раз в Индонезии, Египте и Узбекистане. Это даст еще больше возможностей для привлечения партнеров к глобальной площадке", - сказал он в ходе сессии "Азия и Африка".

Международная промышленная выставка "Иннопром" переместилась в онлайн-формат: платформа "Иннопром онлайн" была запущена после переноса мероприятия из-за пандемии коронавируса с июля 2020 на июль 2021 г. В 2012 году правительство России присвоило "Иннопрому" федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ. В 2020 году выставка должна была пройти 7-10 июля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, страной-партнером в этом году была объявлена Италия.