"Почта России" вложила 1,5 млрд руб. в средства защиты от коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Почта России" инвестировала более 1,5 млрд руб. в средства защиты для недопущения распространения коронавируса. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил гендиректор "Почты" Максим Акимов.

"В силу нашего размера - у нас 42 тыс. отделений и персонала 330 тыс. человек (мы второй коммерческий работодатель в стране после РЖД), это вылилось в целый комплекс задач, которые мы решали. Первая, конечно, - это защитить наш персонал. Мы инвестировали солидный бюджет - более 1,5 млрд руб., это и средства индивидуальной защиты, и перегородки", - доложил он.

Вторая задача, по словам Акимова, - предоставить клиентам "Почты" новые продукты и решения, "прежде всего для того, чтобы люди не посещали отделения почтовой связи в этот сложный период". "Это доставка онлайн, бесконтактная доставка. Правительство и Минкомсвязь пошли нам навстречу, и мы продлили сроки хранения неполученных почтовых отправлений, посылок, товаров электронной коммерции с 30 до 60 дней, вдвое сократили стоимость услуги доставки курьером", - отметил он.

Благодаря принятым мерам в компании наблюдался взрывной рост на курьерскую доставку - "на тысячи процентов", отмечает Акимов. Кроме того, выросло и использование услуг мобильного приложения, что "тоже дало "Почте" солидный прирост", добавил глава компании.

Акимов отметил, что выручка "Почты России" последние четыре недели серьезно растет. "Мы вернули позиции 2019 года, идем ростом к плану. Оживление потребительской активности - конечно, прямой показатель того, насколько эффективно работают меры, которые были приняты по вашему поручению по дополнительной поддержке семей, доходов", - сказал он.

"Почта России" сохраняет планы по повышению заработной платы работникам, несмотря на пандемию коронавируса. "Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая - мы ее не откладывали, - она коснулась 38 тыс. человек. Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам 1 ноября. Она коснется 48 тыс. человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", - подтвердил Акимов.

"Почта России" с 1 мая 2019 года запустила полуторагодичную программу по повышению зарплат более 210 тыс. сотрудников (почтальонов, операторов почтовой связи, начальников отделений и их заместителей) на 20%, для чего в фонд оплаты труда инвестировано 11,5 млрд рублей. Программа поэтапная и завершится в ноябре 2020 года.