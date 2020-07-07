Володин призвал поддерживать и укреплять Счетную палату как орган парламентского контроля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума должна более активно поддерживать Счетную палату (СП) РФ как орган парламентского контроля, депутатам необходимо системно подходить к диалогу с ведомством. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе обсуждения отчета СП в Думе за 2019 год.

В ходе дискуссии глава СП Алексей Кудрин заявил о необходимости финансовой поддержки регионов. В частности, он предложил перевести на федеральный уровень платежи за неработающих граждан в системе обязательного медицинского страхования. По его словам, такая мера позволит высвободить для субъектов РФ более 600 млрд рублей.

"В ходе обсуждения отчета было бы правильно профильному комитету предложения, которые звучат у докладчика, и конкретные меры, направленные на поддержку региональных бюджетов, <...> проработать и затем, возможно, внести на обсуждение как законодательные инициативы, может быть, обсудить с правительством", - отреагировал Володин.

Спикер подчеркнул, что СП как орган парламентского контроля "должен рассчитывать на поддержку депутатского корпуса". "Поэтому вопросы, которые здесь звучат и, мы видим, что они поддерживаются Счетной палатой, должны не остаться здесь пустым звуком в зале. Поэтому правильно было бы нам, еще раз подчеркиваю, в этих случаях более активно поддерживать Счетную палату", - призвал он.

"Предложение Алексея Леонидовича, которое он высказал, заслуживает серьезной проработки и, возможно, поддержки. Поэтому правильно было бы нам так системно подходить к диалогу, чтобы он у нас не заканчивался рассмотрением и принятием постановлений", - отметил Володин.

Председатель нижней палаты также не согласился с мнением депутата от КПРФ Николая Коломейцева об утрате парламентского контроля за СП после внесения изменений в конституцию. Речь идет о назначении главы СП Советом Федерации вместо Госдумы. "Это контроль в том числе через две палаты Федерального собрания. Наоборот, парламентский контроль сегодня отражен и в норме конституции, и в федеральном законодательстве. Просто не надо его сводить не только к формальным, но и к неформальным вещам", - пояснил он. "Надо Счетную палату поддерживать, укреплять и исходить из того, что она формируется на коллегиальной основе", - резюмировал Володин.