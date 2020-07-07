Аэропорт Симферополя впервые с 2015 года примет рейс из Владивостока

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем будет восстановлено 11 июля, в Крыму примут рейс из Приморья впервые с 2015 года, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Полеты между аэропортом Симферополь и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока - по субботам, из Крыма - по воскресеньям. Рейсы из столицы Приморского края в Крым выполнит авиакомпания "Россия" по заказу туроператора "Библио-Глобус" на двухпалубном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут во Владивосток станет самым протяженным в сети аэропорта Симферополь, время в пути составит около 10 часов. В воскресенье, 5 июля, аэропорт Симферополя также впервые с 2018 года принял прямой рейс из Хабаровска. Полеты теперь будут выполняться раз в неделю до 6 сентября.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

В марте 2020 года из-за пандемии нового коронавируса пассажиропоток в аэропорту Симферополя резко сократился. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. После отмены с 15 июня обязательной обсервации для приезжающих в Крым аэропорт принял и отправил за неделю 614 рейсов, показатель вырос почти на 40%. 5 июля авиаузел впервые обслужил более 200 рейсов, что превышает прошлогодние показатели. Аэропорт восстановил частоту полетов, существовавшую до начала пандемии нового коронавируса.